Испания
Сегодня 10:38
 

Рафинья сделал заявление о своём будущем в "Барселоне" после ЧМ-2026

  Комментарии

Рафинья сделал заявление о своём будущем в "Барселоне" после ЧМ-2026 Рафинья. Фото: ©Depositphotos/Musiu0

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья опроверг сообщения испанских СМИ о якобы достигнутой договорённости с каталонцами об уходе из клуба в 2026 году после чемпионата мира, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По словам футболиста, подобные публикации не соответствуют действительности.

"Я действительно не знаю, откуда они берут столько ерунды. Это фейковые новости", - цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Рафинья защищает цвета "Барселоны" с 2022 года, когда перешёл из "Лидса" за 58 миллионов евро и подписал контракт до 30 июня 2028-го. В его карьере также были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

В нынешнем сезоне он провёл за "сине-гранатовых" всего 11 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафиньи в 90 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

