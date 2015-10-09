Рафинья сделал заявление о своём будущем в "Барселоне" после ЧМ-2026

Вингер "Барселоны" и сборной Бразилии Рафинья опроверг сообщения испанских СМИ о якобы достигнутой договорённости с каталонцами об уходе из клуба в 2026 году после чемпионата мира, чтобы продолжить карьеру в Саудовской Аравии, передают Vesti.kz.

По словам футболиста, подобные публикации не соответствуют действительности.

"Я действительно не знаю, откуда они берут столько ерунды. Это фейковые новости", - цитирует игрока инсайдер Фабрицио Романо.

Рафинья защищает цвета "Барселоны" с 2022 года, когда перешёл из "Лидса" за 58 миллионов евро и подписал контракт до 30 июня 2028-го. В его карьере также были французский "Ренн", португальские "Спортинг", "Витория Гимарайнш" и бразильский "Аваи".

В нынешнем сезоне он провёл за "сине-гранатовых" всего 11 матчей, забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Рафиньи в 90 миллионов евро.

