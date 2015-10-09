Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 17:06
 

В "Олимпиакосе" высказались о победном настрое перед игрой с "Кайратом" в Лиге чемпионов

  Комментарии

В "Олимпиакосе" высказались о победном настрое перед игрой с "Кайратом" в Лиге чемпионов Футболисты "Олимпиакоса". Фото: ФК "Олимпиакос"©

Аргентинский полузащитник "Олимпиакоса" Сантьяго Эссе поделился ожиданиями от встречи с "Кайратом" в Лиге чемпионов. Игра пройдёт в рамках шестого тура общего этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Не знаю, повлияет ли погода на завтрашний матч, но мы находимся в одинаковых условиях. Мы постараемся выполнить хорошую командную работу, выполнить все установки тренерского штаба, и чтобы победить.

- Что команде нужно улучшить, чтобы обыграть "Кайрат"?

- В первую очередь нам нужно понимать, что это всего лишь один отдельный матч. Мы можем достичь победы, и мы действительно заслуживаем того, чтобы выиграть. Победа - это то, за чем мы выходим на поле. Нужно просто выполнять свою работу.

- Что вы чувствуете перед встречей с "Кайратом"?

- Это ещё одна игра для нас, каждый матч для нас одинаково важен. В каждой игре мы выкладываемся на 100 процентов, ведь это наша работа. Хотим набрать как можно больше очков в этой игре.


Напомним, что матч между "Кайратом" и "Олимпиакосом" состоится во вторник, 9 декабря. Он начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. Этот матч был заранее перенесён в Астану, чтобы зимняя игра проходила в комфортных условиях и без влияния низких температур.

Ранее о предстоящей игре высказался главный тренер гостевой команды Хосе Луис Мендилибар.

24-летний Эссе играет за "Олимпиакос" с лета 2023 года. В этом году на счету опорного полузащитника 16 матчей во всех турнирах и одна голевая передача в последней игре с "Реалом" в Лиге чемпионов (3:4).

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
9 декабря 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 421 человек

