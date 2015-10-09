В "Олимпиакосе" высказались о победном настрое перед игрой с "Кайратом" в Лиге чемпионов

Аргентинский полузащитник "Олимпиакоса" Сантьяго Эссе поделился ожиданиями от встречи с "Кайратом" в Лиге чемпионов. Игра пройдёт в рамках шестого тура общего этапа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Не знаю, повлияет ли погода на завтрашний матч, но мы находимся в одинаковых условиях. Мы постараемся выполнить хорошую командную работу, выполнить все установки тренерского штаба, и чтобы победить.

- Что команде нужно улучшить, чтобы обыграть "Кайрат"?

- В первую очередь нам нужно понимать, что это всего лишь один отдельный матч. Мы можем достичь победы, и мы действительно заслуживаем того, чтобы выиграть. Победа - это то, за чем мы выходим на поле. Нужно просто выполнять свою работу.

- Что вы чувствуете перед встречей с "Кайратом"?

- Это ещё одна игра для нас, каждый матч для нас одинаково важен. В каждой игре мы выкладываемся на 100 процентов, ведь это наша работа. Хотим набрать как можно больше очков в этой игре.

Напомним, что матч между "Кайратом" и "Олимпиакосом" состоится во вторник, 9 декабря. Он начнётся в 20:30 по казахстанскому времени. Этот матч был заранее перенесён в Астану, чтобы зимняя игра проходила в комфортных условиях и без влияния низких температур.

Ранее о предстоящей игре высказался главный тренер гостевой команды Хосе Луис Мендилибар.

24-летний Эссе играет за "Олимпиакос" с лета 2023 года. В этом году на счету опорного полузащитника 16 матчей во всех турнирах и одна голевая передача в последней игре с "Реалом" в Лиге чемпионов (3:4).

