Лига чемпионов
Сегодня 17:24
 

Лучший тренер Ла Лиги честно оценил уровень "Кайрата" перед битвой в ЛЧ

  Комментарии

Фанаты "Олимпиакоса". Фото: ФК "Олимпиакос"©

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался о подготовке к выездному матчу с "Кайратом" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между алматинским "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом" состоится на стадионе "Астана Арена" во вторник, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.


- Мы рассчитываем, что завтра команда будет в хорошем физическом состоянии. Наша цель - только победа, это особенность нашей ментальности. Мы смотрим на этот матч как на очередную игру в календаре.

- Вы уже проанализировали "Кайрат"? Какая это команда?

- У нас не было много времени, чтобы заниматься этим. Проведя одну игру, у нас было минимальное время, чтобы приехать сюда и подготовиться к "Кайрату". Мне кажется, что им тоже будет непросто, так как они не сыграют на своём родном стадионе. Однако это хорошая сбалансированная команда и в атаке, и в обороне. Думаю, обоим коллективам будет непросто.

- Приехали ли фанаты вашей команды в Астану?

- Приехать сюда, так далеко, в столь холодную страну, сложно. Но те, кто приехал, хочу выразить им свою благодарность.

Тренер

- Можете ли персонального выделить кого-то из стана "Кайрата"?

- Да, конечно, у нас было немного времени на подготовку, поэтому сложно говорить про игроков персонально. В "Кайрате" есть сильные игроки в атаке, в обороне и в центре. Отдельно никого выделять не стану, но у нас было время, чтобы это определить.

Добавим, что 64-летний испанский тренер Мендилибар приводил к победам в еврокубках два клуба. В 2023 году он выиграл Лигу Европы с "Севильей", а в 2024-м завоевал трофей Лиги конференций с "Олимпиакосом".

По итогам сезона 2016/17 Хосе Луис был признан лучшим тренером Ла Лиги, финишировав с "Эйбаром" в топ-10. В этом году он удостоился аналогичного звания в чемпионате Греции, приведя "Олимпиакос" к победам в чемпионате и национальном кубке.

Фото: ФК "Олимпиакос"©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
9 декабря 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 460 человек

Живи спортом!