Лучший тренер Ла Лиги честно оценил уровень "Кайрата" перед битвой в ЛЧ

Главный тренер "Олимпиакоса" Хосе Луис Мендилибар высказался о подготовке к выездному матчу с "Кайратом" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов. Игра пройдёт в Астане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча между алматинским "Кайратом" и греческим "Олимпиакосом" состоится на стадионе "Астана Арена" во вторник, 9 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по местному времени.

- Мы рассчитываем, что завтра команда будет в хорошем физическом состоянии. Наша цель - только победа, это особенность нашей ментальности. Мы смотрим на этот матч как на очередную игру в календаре.

- Вы уже проанализировали "Кайрат"? Какая это команда?

- У нас не было много времени, чтобы заниматься этим. Проведя одну игру, у нас было минимальное время, чтобы приехать сюда и подготовиться к "Кайрату". Мне кажется, что им тоже будет непросто, так как они не сыграют на своём родном стадионе. Однако это хорошая сбалансированная команда и в атаке, и в обороне. Думаю, обоим коллективам будет непросто.

- Приехали ли фанаты вашей команды в Астану?

- Приехать сюда, так далеко, в столь холодную страну, сложно. Но те, кто приехал, хочу выразить им свою благодарность.

- Можете ли персонального выделить кого-то из стана "Кайрата"?

- Да, конечно, у нас было немного времени на подготовку, поэтому сложно говорить про игроков персонально. В "Кайрате" есть сильные игроки в атаке, в обороне и в центре. Отдельно никого выделять не стану, но у нас было время, чтобы это определить.

Добавим, что 64-летний испанский тренер Мендилибар приводил к победам в еврокубках два клуба. В 2023 году он выиграл Лигу Европы с "Севильей", а в 2024-м завоевал трофей Лиги конференций с "Олимпиакосом".

По итогам сезона 2016/17 Хосе Луис был признан лучшим тренером Ла Лиги, финишировав с "Эйбаром" в топ-10. В этом году он удостоился аналогичного звания в чемпионате Греции, приведя "Олимпиакос" к победам в чемпионате и национальном кубке.

Фото: ФК "Олимпиакос"©️

