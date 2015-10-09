Легендарный футболист вернулся в состав "Барселоны"

Капитан каталонской "Барселоны" и вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген получил допуск к тренировкам и готов вернуться в заявку "сине-гранатовых" уже в следующем туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Возвращение после сложного периода

Немецкий голкипер пережил тяжёлые месяцы: травма мениска, рецидив проблем со спиной и разногласия по поводу медицинского заключения. Теперь он полностью восстановился и прошёл все необходимые тесты. Ожидается, его возвращение в 17-м туре чемпионата Испании против "Осасуны". Ожидается, что тер Штеген останется на скамейке запасных — новичок Жоан Гарсия пока сохраняет статус первого номера.

В то же время в клубе не исключают, что зимой немец может рассмотреть интересное предложение и покинуть команду. Однако на данный момент он сосредоточен на возвращении в строй. Прежде чем сыграть с "Осасуной", "Барса" проведёт встречу с немецким "Айнтрахтом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Легенда снова в строю

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года и стал ключевой частью последней великой команды клуба. Он — единственный оставшийся в составе футболист легендарного поколения, выигравшего требл-2015 под руководством Луиса Энрике, и последний игрок каталонцев, который поднимал над головой кубок Лиги чемпионов в цветах "сине-гранатовых".

За годы в клубе он выиграл множество трофеев, включая ЛЧ, чемпионаты Испании, Кубки и Суперкубки страны. Последние сезоны выдались непростыми: в прошлом году капитан пропустил почти весь сезон из-за серьёзной травмы спины, а в нынешнем снова выбыл на длительный период.

Однако теперь немец уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится к долгожданному возвращению.

