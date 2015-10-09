Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 18:08
 

Легендарный футболист вернулся в состав "Барселоны"

Легендарный футболист вернулся в состав "Барселоны" ©ФК "Барсклона"

Капитан каталонской "Барселоны" и вратарь сборной Германии Марк-Андре тер Штеген получил допуск к тренировкам и готов вернуться в заявку "сине-гранатовых" уже в следующем туре Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Возвращение после сложного периода

Немецкий голкипер пережил тяжёлые месяцы: травма мениска, рецидив проблем со спиной и разногласия по поводу медицинского заключения. Теперь он полностью восстановился и прошёл все необходимые тесты. Ожидается, его возвращение в 17-м туре чемпионата Испании против "Осасуны". Ожидается, что тер Штеген останется на скамейке запасных — новичок Жоан Гарсия пока сохраняет статус первого номера.

В то же время в клубе не исключают, что зимой немец может рассмотреть интересное предложение и покинуть команду. Однако на данный момент он сосредоточен на возвращении в строй. Прежде чем сыграть с "Осасуной", "Барса" проведёт встречу с немецким "Айнтрахтом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов.

Легенда снова в строю

Тер Штеген выступает за "Барселону" с 2014 года и стал ключевой частью последней великой команды клуба. Он — единственный оставшийся в составе футболист легендарного поколения, выигравшего требл-2015 под руководством Луиса Энрике, и последний игрок каталонцев, который поднимал над головой кубок Лиги чемпионов в цветах "сине-гранатовых".

За годы в клубе он выиграл множество трофеев, включая ЛЧ, чемпионаты Испании, Кубки и Суперкубки страны. Последние сезоны выдались непростыми: в прошлом году капитан пропустил почти весь сезон из-за серьёзной травмы спины, а в нынешнем снова выбыл на длительный период.

Однако теперь немец уже приступил к тренировкам в общей группе и готовится к долгожданному возвращению.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

