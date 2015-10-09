Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 13:49
 

Флик потряс своим решением по Ямалю: что произошло

  Комментарии

Флик потряс своим решением по Ямалю: что произошло ©x.com/fcbarcelona

Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик остался в полном восторге от того, как Ламин Ямаль проявил себя в новой роли, передают Vesti.kz.

В матче 15-го тура Ла Лиги против "Бетиса", где каталонцы выиграли яркую перестрелку со счётом 5:3, Флик неожиданно выпустил 18-летнего вундеркинда на позицию классической "десятки" – и эксперимент удался.

"Перед игрой я спросил у Ламина, готов ли он попробовать себя в центре под нападающими. Он без колебаний согласился, и результат говорит сам за себя", – цитируют тренера Marca

По словам наставника, Ямаль не просто адаптировался к новой позиции – он сделал это по ходу игры, и выглядел так, будто давно играл в этой роли. 

"Он великолепно перемещался, помогал в прессинге, отрабатывал в обороне. Его рост как футболиста впечатляет. У нас в руках невероятный талант", – подчеркнул Флик.

Флик также добавил, что не собирается обращать внимание на критику, панику или реакцию тех, кто смотрит только на отдельные эпизоды: 

"Если кто-то хочет искать негатив – это их выбор. Но я вижу команду, которая работает, борется и прибавляет. Я очень доволен каждым из своих игроков".

Бекхэм раскрыл позицию Месси по "Барселоне"

Напомним, что французский ПСЖ может отпустить одного из своих лидеров, если в ответ получит нападающего "Барселоны".

