"Ливерпулю" готовы отдать 100 миллионов за трансфер Салаха после скандала

Саудовские гранды вступили в открытую борьбу за египетского вингера Мохаммеда Салаха на фоне его конфликта с тренером "Ливерпуля" нидерландцем Арне Слотом, передают Vesti.kz.

Саудовские клубы включили максимальные обороты

По данным Caught Offside, "Аль-Хиляль" и "Аль-Иттихад" стали главными претендентами на подписание Мохаммеда Салаха. Саудовские клубы готовы предложить за звёздного египтянина от 80 до 100 миллионов евро — сумма, с которой командам из МЛС практически невозможно конкурировать.

Конфликт с Арне Слотом подогрел слухи о трансфере

Интерес к Салаху усилился после его откровений о напряжённых отношениях с главным тренером "Ливерпуля" Арне Слотом. Форвард отметил, что чувствует себя несправедливо обвинённым в неудачах команды, что лишь подогрело разговоры о возможном уходе.

Статистика и стоимость игрока

В текущем сезоне 33-летний Салах провёл 19 матчей, забив пять голов и оформив три ассиста. Его контракт действует до лета 2027 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 45 миллионов евро. Несмотря на это, саудовские клубы готовы предложить более чем вдвое большую сумму, чтобы убедить "Ливерпуль" отпустить лидера атаки.

