Зидану предложили невероятные условия в топ-клубе

В мадридском "Реале" готовы пойти на беспрецедентные шаги ради возвращения француза Зинедина Зидана, предлагая ему полномочия, которых не давали ни одному тренеру клуба, передают Vesti.kz.

"Реал" готов предоставить Зидану всю власть

Испанский инсайдер Пепе Альварес сообщает, что "королевская команда" предложила 53-летнему специалисту полный контроль над спортивным блоком. Более того, "сливочные" готовы разрешить Зидану совмещать работу в клубе с должностью главного тренера сборной Франции — вариант, который считался невозможным на уровне топ-команд.

Напряжение вокруг Хаби Алонсо

Ранее СМИ писали, что часть ключевых футболистов недовольна методами нынешнего наставника Хаби Алонсо. Это создаёт напряжённость внутри коллектива и негативно отражается на атмосфере в раздевалке, что постепенно подрывает авторитет главного тренера. На фоне этих проблем имя Зидана всё чаще всплывает в обсуждениях возможных перестановок.

Легенда, которую ждут обратно

Зинедин Зидан — одна из самых значимых фигур в истории "Реала". Именно под его руководством команда трижды подряд выиграла Лигу чемпионов — достижение, которое до сих пор остаётся уникальным. Его второй срок завершился летом 2021 года, и с тех пор тренер не работал ни с одним клубом, несмотря на интерес со стороны европейских грандов.

Франция или "Реал"?

Ранее сообщалось, что Зидан рассматривается главным кандидатом на пост тренера сборной Франции после ЧМ-2026, где он может сменить Дидье Дешама. Однако растущее напряжение в "Реале" и готовность клуба предоставить ему беспрецедентные условия способны ускорить его возвращение в Мадрид.

