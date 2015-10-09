Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 12:36
 

"Реал" выбрал главного тренера после сенсации в Ла Лиге

  Комментарии

"Реал" выбрал главного тренера после сенсации в Ла Лиге ©x.com/realmadrid

После поражения от "Сельты" (0:2) в 15-м туре испанской Ла Лиги в мадридском "Реале" усилились разговоры о возможной отставке главного тренера Хаби Алонсо, передают Vesti.kz

Перес решил когда уволит Алонсо

Однако президент клуба Флорентино Перес не планирует принимать резких решений. Как сообщает Defensa Central, глава "Реала" провел беседу с тренером и подтвердил ему полное доверие.

Перес считает Алонсо подходящим специалистом для нынешней команды и не собирается увольнять его даже в случае поражения от "Манчестер Сити" в ближайшем матче Лиги чемпионов. Лишь "катастрофа огромных масштабов", по словам источников, может изменить ситуацию.

"Реал" катится вниз, но Перес держит Алонсо

Тем временем результаты команды резко ухудшились. С конца октября "Реал" потерял девять очков, сыграв вничью с "Райо Вальекано" (0:0), "Эльче" (2:2) и "Жироной" (1:1), а затем проиграв "Сельте". Эта серия стоила мадридцам лидерства в Ла Лиге и усилила давление на тренера.

Несмотря на критику, в руководстве уверены, что Алонсо должен продолжать работу, тогда как в прессе все активнее обсуждают возможных сменщиков — от Зинедина Зидана до Юргена Клоппа. Но на данный момент позиции Алонсо остаются стабильными.

Топ-клуб предложил работу Алонсо и призвал его отказаться от "Реала"

Напомним, что команда Хаби Алонсо набрала 36 очков и занимает второе место, уступая "Барселоне" четыре балла. "Сельта", имея в активе 19 очков, занимает десятую строчку в таблице.

А уже в четверг, 11 декабря, "Реал" проведёт домашний матч против "Манчестер Сити" в рамках шестого тура общего этапа Лиги чемпионов.

