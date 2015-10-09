Топ-клуб предложил работу Алонсо и призвал его отказаться от "Реала"

"Ливерпуль" пытался заполучить баскского специалиста Хаби Алонсо ещё до его перехода в мадридский "Реал", и теперь интерес к испанцу вновь усилился на фоне нестабильности в обоих клубах, передают Vesti.kz.

"Ливерпуль" видел в Алонсо идеального преемника Клоппа

После неожиданного ухода немца Юргена Клоппа в 2024 году руководство мерсисайдцев оперативно приступило к поискам нового тренера. Спортивный директор Ричард Хьюз и глава футбольной структуры Майкл Эдвардс определили Алонсо ключевой целью номер один.

По данным Indykaila News, оба руководителя провели долгие переговоры, пытаясь убедить Алонсо отклонить потенциальный переход в "Реал", который с большой вероятностью должен был освободиться летом 2025 года после окончания контракта итальянца Карло Анчелотти. Эдвардс, как сообщается, был буквально одержим тактической системой на тот момент тренера леверкузенского "Байера".

Почему Алонсо отклонил "Ливерпуль" и выбрал "Реал"

Несмотря на давление со стороны английского клуба, Алонсо решил остаться в немецком клубе ещё на год, чтобы дождаться идеального момента для возвращения в Мадрид.

Стратегия полностью оправдалась: летом 2025 года Алонсо официально стал главным тренером "сливочных", осуществив давнюю мечту.

Для испанца это был не просто карьерный шаг — это было возвращение в клуб, где он оставил яркий след как игрок.

Всё снова может измениться

Хотя переход Алонсо в Мадрид воспринимался как долгосрочный проект, последующие месяцы принесли клубу ряд внутренних сложностей. В команде наблюдается напряжение, возникают вопросы к управлению раздевалкой и общей динамике коллектива. Это породило новые обсуждения возможного будущего тренера.

Параллельно проблемы испытывает и "Ливерпуль": нидерландский специалист Арне Слот демонстрирует нестабильные и местами неудовлетворительные результаты, из-за чего клуб вновь рассматривает сценарий смены тренера.

И на этом фоне вариант с Алонсо снова всплывает как актуальный. Учитывая, что он является легендой "Ливерпуля" и уже однажды был близок к переезду на "туманный Альбион", возвращение темы выглядит вполне логичным.

Связь Алонсо с обоими клубами только усиливает интригу

Хаби Алонсо остаётся редким примером человека, который является легендой и "Ливерпуля", и "Реала". Он выигрывал Лигу чемпионов с "красными"; завоёвывал трофеи и стал одним из ключевых игроков "королевского клуба"; построил в "Байере" один из самых сильных проектов Европы. Именно поэтому борьба за него никогда не прекращалась — и, похоже, она только набирает обороты.

