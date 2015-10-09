Сатпаев получит дисквалификацию от УЕФА? В "Кайрате" сделали заявление

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин развеял слухи о возможной дисквалификации 17-летнего нападающего Дастана Сатпаева до конца общего этапа Лиги чемпионов. Он заявил, что люди пытаются "хайповать" на этом, сообщают Vesti.kz.

- В СМИ есть информация, что Сатпаев может получить дисквалификацию до конца общего этапа за преднамеренное получение жёлтой карточки...

- Кто эту информацию распространяет? У меня нет такой информации, спросите у тех, кто пишет. Просто люди хайпуют на этом.

Отметим, что в матче пятого тура общего этапа турнира с "Копенгагеном" (2:3) Сатпаев получил третье предупреждение в Лиге чемпионов, что автоматически стало причиной одноматчевой дисквалификации форварда.

После игры Уразбахтин неожиданно заявил, что сам попросил Сатпаева получить жёлтую карточку, так как с "Олимпиакосом" он бы не сыграл из-за медицинских причин. Зато игрок обезопасил себя от перебора жёлтых карточек в январских матчах с "Брюгге" и "Арсеналом".

