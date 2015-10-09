Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
КПЛ
Сегодня 19:38
 

Будет ли ротация и что с Заруцким: слова Уразбахтина перед игрой "Кайрат"- "Олимпиакос"?

  Комментарии

Будет ли ротация и что с Заруцким: слова Уразбахтина перед игрой "Кайрат"- "Олимпиакос"? Рафаэль Уразбахтин в Лиге чемпионов. Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями о предстоящей игре в Лиге чемпионов. В Астане его команда сыграет с чемпионами Греции - "Олимпиакосом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра между "Кайратом" и "Олимпиакосом" пройдёт во вторник, 9 декабря. Стартовый свисток на стадионе "Астана Арена" прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени.


- Мы прекрасно понимаем силу соперника, это очень серьёзный клуб. Мы достаточно хорошо их изучили, просмотрели много игр в чемпионате и Лиге чемпионов. Результаты этой команды говорят всё сами за себя: в позапрошлом году они выиграли Лигу конференций, у них хорошая молодёжь, в тот же год команда U-19 выиграла юношескую Лигу чемпионов. Очень хорошая команда с известным испанским тренером, со своим стилем и почерком, с квалифицированными и качественными футболистами, особенно в атаке.

Но для нас чем сильнее соперник - тем лучше. Потому что такие матчи - это экзамен для нас. Постараемся показать хорошую игру, надеемся на поддержку болельщиков. Рады, что играем в Казахстане.

- В СМИ уже писали про уход Александра Заруцкого. Тренируется ли он с командой и сыграет ли завтра?

- У него закончился контракт с клубом.

- Вы уже рассказали, как тщательно изучили "Олимпиакос". В то же время ваш коллега Хосе Луис Мендилибар, тренер греков, сказал, что у них не было времени, чтобы анализировать "Кайрат", а ещё он не выделил ни одного игрока вашей команды. Не считаете, что это недооценка "Кайрата" со стороны тренера соперников?

- Нет, абсооютно нет. Мы же не знаем, какая у них ситуация. Они сейчас играют на всех фронтах, и в кубке, и в чемпионате. Два дня назад они играли матч чемпионата. Я не думаю, что это какая-то недооценка. Когда ты в таком режиме, матчей много, то времени не так много на глубокий анализ соперника, и мы сами это испытали на себе летом, когда играли и кубок, и чемпионат, и еврокубки.

Рафаэль Уразбахтин в

- В СМИ есть информация, что Дастан Сатпаев может получить дисквалификацию до конца общего этапа за преднамеренное получение жёлтой карточки...

- Кто эту информацию распространяет? У меня нет такой информации, спросите у тех, кто пишет. Просто люди хайпуют на этом.

- Георгий Зария сегодня участвует на пресс-конференции. Значит ли это, что у него высокие шансы выйти на поле в стартовом составе?

- Мы сделаем определённую ротацию в составе, у нас достаточно квалифицированных игроков. Георгий в последнем матче (с "Копенгагеном") вышел на замену и показал хорошую игру, поучаствовал во втором голе.

Да, у нас нет Дастана, и это для нас ощутимая потеря. За короткий период он стал ключевым игроком, лидером нашей команды, и нам будет его не хватать.

Футболисты

Отметим, что после пяти туров общего этапа в активе "Кайрата" только один набранный балл и 35-е место в таблице из 36 команд. Что касается "Олимпиакоса", то они располагаются неподалёку, на 33-й позиции, имея в зачёте два очка.

Что сказал перед матчем "Кайрат" - "Олимпиакос" главный тренер гостей?

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©️

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 5 5 0 0 14-1 15
2 ПСЖ 5 4 0 1 19-8 12
3 Бавария 5 4 0 1 15-6 12
4 Интер 5 4 0 1 12-3 12
5 Реал М 5 4 0 1 12-5 12
6 Боруссия-09 Д 5 3 1 1 17-11 10
7 Челси 5 3 1 1 12-6 10
8 Спортинг Л 5 3 1 1 11-5 10
9 Манчестер Сити 5 3 1 1 10-5 10
10 Аталанта 5 3 1 1 6-5 10
11 Ньюкасл Юнайтед 5 3 0 2 11-4 9
12 Атлетико М 5 3 0 2 12-10 9
13 Ливерпуль 5 3 0 2 10-8 9
14 Галатасарай 5 3 0 2 8-7 9
15 ПСВ Эйндховен 5 2 2 1 13-8 8
16 Тоттенхэм Хотспур 5 2 2 1 10-7 8
17 Байер 5 2 2 1 8-10 8
18 Барселона 5 2 1 2 12-10 7
19 Карабах 5 2 1 2 8-9 7
20 Наполи 5 2 1 2 6-9 7
21 Марсель Олимпик 5 2 0 3 8-6 6
22 Ювентус 5 1 3 1 10-10 6
23 Монако ФК 5 1 3 1 6-8 6
24 Пафос 5 1 3 1 4-7 6
25 Юнион Сент-Жилуаз 5 2 0 3 5-12 6
26 Брюгге 5 1 1 3 8-13 4
27 Атлетик 5 1 1 3 4-9 4
28 Копенгаген 5 1 1 3 7-14 4
29 Айнтрахт Фр 5 1 1 3 7-14 4
30 Бенфика 5 1 0 4 4-8 3
31 Славия П 5 0 3 2 2-8 3
32 Буде-Глимт 5 0 2 3 7-11 2
33 Олимпиакос 5 0 2 3 5-13 2
34 Вильярреал 5 0 1 4 2-10 1
35 Кайрат 5 0 1 4 4-14 1
36 Аякс 5 0 0 5 1-16 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
9 декабря 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 507 человек

Живи спортом!