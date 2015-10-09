Будет ли ротация и что с Заруцким: слова Уразбахтина перед игрой "Кайрат"- "Олимпиакос"?

Главный тренер "Кайрата" Рафаэль Уразбахтин поделился мыслями о предстоящей игре в Лиге чемпионов. В Астане его команда сыграет с чемпионами Греции - "Олимпиакосом", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра между "Кайратом" и "Олимпиакосом" пройдёт во вторник, 9 декабря. Стартовый свисток на стадионе "Астана Арена" прозвучит в 20:30 по казахстанскому времени.

- Мы прекрасно понимаем силу соперника, это очень серьёзный клуб. Мы достаточно хорошо их изучили, просмотрели много игр в чемпионате и Лиге чемпионов. Результаты этой команды говорят всё сами за себя: в позапрошлом году они выиграли Лигу конференций, у них хорошая молодёжь, в тот же год команда U-19 выиграла юношескую Лигу чемпионов. Очень хорошая команда с известным испанским тренером, со своим стилем и почерком, с квалифицированными и качественными футболистами, особенно в атаке. Но для нас чем сильнее соперник - тем лучше. Потому что такие матчи - это экзамен для нас. Постараемся показать хорошую игру, надеемся на поддержку болельщиков. Рады, что играем в Казахстане.

- В СМИ уже писали про уход Александра Заруцкого. Тренируется ли он с командой и сыграет ли завтра?

- У него закончился контракт с клубом.

- Вы уже рассказали, как тщательно изучили "Олимпиакос". В то же время ваш коллега Хосе Луис Мендилибар, тренер греков, сказал, что у них не было времени, чтобы анализировать "Кайрат", а ещё он не выделил ни одного игрока вашей команды. Не считаете, что это недооценка "Кайрата" со стороны тренера соперников?

- Нет, абсооютно нет. Мы же не знаем, какая у них ситуация. Они сейчас играют на всех фронтах, и в кубке, и в чемпионате. Два дня назад они играли матч чемпионата. Я не думаю, что это какая-то недооценка. Когда ты в таком режиме, матчей много, то времени не так много на глубокий анализ соперника, и мы сами это испытали на себе летом, когда играли и кубок, и чемпионат, и еврокубки.

- В СМИ есть информация, что Дастан Сатпаев может получить дисквалификацию до конца общего этапа за преднамеренное получение жёлтой карточки...

- Кто эту информацию распространяет? У меня нет такой информации, спросите у тех, кто пишет. Просто люди хайпуют на этом.

- Георгий Зария сегодня участвует на пресс-конференции. Значит ли это, что у него высокие шансы выйти на поле в стартовом составе?

- Мы сделаем определённую ротацию в составе, у нас достаточно квалифицированных игроков. Георгий в последнем матче (с "Копенгагеном") вышел на замену и показал хорошую игру, поучаствовал во втором голе. Да, у нас нет Дастана, и это для нас ощутимая потеря. За короткий период он стал ключевым игроком, лидером нашей команды, и нам будет его не хватать.

Отметим, что после пяти туров общего этапа в активе "Кайрата" только один набранный балл и 35-е место в таблице из 36 команд. Что касается "Олимпиакоса", то они располагаются неподалёку, на 33-й позиции, имея в зачёте два очка.

Что сказал перед матчем "Кайрат" - "Олимпиакос" главный тренер гостей?

Фото: ФК "Кайрат"/Арман Джаксыгулов©️

