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Футбол

Александр Заруцкий (спортсмен, футбол, Казахстан, Россия)

Профиль спортсмена Матчи спортсмена Команды спортсмена
Гражданство
Казахстан Россия
Вид спорта
Футбол
Амплуа
Спортсмен
Действующий
Да
Команды
Астана вр 55
Место рождения
Нальчик
Дата рождения
26 августа 1993 (28 лет)
Пол
мужской
Рост, см
192
Вес, кг
87
Турнир Команда Игры Гол + Пас Пенальти
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013 Шахтер-М

15

-15

+0/-3

656 4 (12)
Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига Шахтер

1

-3

52 4 (6)
Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013 Шахтер-М

7

-4

450 1 (6)
Футбол. Контрольные матчи 2013/14 Казахстан (U-21)

1

90 103 (137)
Товарищеские матчи 2014 Казахстан (U-21)

1

90
Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных Казахстан (U-21)

3 (4)
Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014 Шахтер-М

15

-11

+0/-2

2

836 5 (12)
Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига Шахтер

6 (6)
Кубок Казахстана по футболу 2014 Шахтер

Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014 Шахтер-М

10

-10

720 3 (6)
Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига Шахтер

9

-13

810 4 (6)
Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015 Шахтер-М

4

-8

358 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2017 Кызыл-Жар

2 (3)
Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига Кызыл-Жар

1

-2

90 2 (10)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Атырау

2

-3

180 11 (12)
Премьер-Лига Казахстана 2019 Иртыш

7

-6

630 8 (12)
Кубок Казахстана по футболу 2019 Атырау

1

90
Вторая лига Казахстана 2019 Иртыш-М

1

90 10 (17)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Иртыш

12 (12)
Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020 Кайсар

17

-20

1

1530 7 (12)
Лига Европы 2020/21 Кайсар

1

-4

90
Суперкубок Казахстана 2021 Астана

1

27
Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021 Астана

7

-4

630 2 (14)
Вторая лига Казахстана 2021 Астана-М

2

-1

180 2 (12)
Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021 Астана

7

-7

569 1 (4)
Лига конференций 2021/22 Астана

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