|Турнир
|Команда
|Игры
|Гол + Пас
|Пенальти
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2013
|Шахтер-М
|
15
|
-15
|
+0/-3
|
|
|656
|4 (12)
|Чемпионат Казахстана 2013. Премьер-Лига
|Шахтер
|
1
|
-3
|
|
|
|52
|4 (6)
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2013
|Шахтер-М
|
7
|
-4
|
|
|
|450
|1 (6)
|Футбол. Контрольные матчи 2013/14
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|103 (137)
|Товарищеские матчи 2014
|Казахстан (U-21)
|
1
|
|
|
|
|90
|Кубок Содружества 2014 среди молодежных (U-21) сборных
|Казахстан (U-21)
|
|
|
|
|
|3 (4)
|Турнир среди дублирующих составов клубов премьер-лиги 2014
|Шахтер-М
|
15
|
-11
|
+0/-2
|
|
2
|836
|5 (12)
|Чемпионат Казахстана 2014. Премьер-Лига
|Шахтер
|
|
|
|
|
|6 (6)
|Кубок Казахстана по футболу 2014
|Шахтер
|
|
|
|
|
|Кубок ПФЛ среди дублирующих составов команд 2014
|Шахтер-М
|
10
|
-10
|
|
|
|720
|3 (6)
|Чемпионат Казахстана 2015. Премьер-Лига
|Шахтер
|
9
|
-13
|
|
|
|810
|4 (6)
|Турнир дублирующих составов премьер-лиги 2015
|Шахтер-М
|
4
|
-8
|
|
|
|358
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2017
|Кызыл-Жар
|
|
|
|
|
|2 (3)
|Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
|Кызыл-Жар
|
1
|
-2
|
|
|
|90
|2 (10)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Атырау
|
2
|
-3
|
|
|
|180
|11 (12)
|Премьер-Лига Казахстана 2019
|Иртыш
|
7
|
-6
|
|
|
|630
|8 (12)
|Кубок Казахстана по футболу 2019
|Атырау
|
1
|
|
|
|
|90
|Вторая лига Казахстана 2019
|Иртыш-М
|
1
|
|
|
|
|90
|10 (17)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Иртыш
|
|
|
|
|
|12 (12)
|Olimpbet-Чемпионат Казахстана 2020
|Кайсар
|
17
|
-20
|
|
1
|
|1530
|7 (12)
|Лига Европы 2020/21
|Кайсар
|
1
|
-4
|
|
|
|90
|Суперкубок Казахстана 2021
|Астана
|
1
|
|
|
|
|27
|Olimpbet-чемпионат Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
7
|
-4
|
|
|
|630
|2 (14)
|Вторая лига Казахстана 2021
|Астана-М
|
2
|
-1
|
|
|
|180
|2 (12)
|Olimpbet-Кубок Казахстана по футболу 2021
|Астана
|
7
|
-7
|
|
|
|569
|1 (4)
|Лига конференций 2021/22
|Астана
|
1
|
|
|
|
|1