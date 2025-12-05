Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ЧМ-2026
Сегодня 22:20
 

Новак Джокович выбрал победителя и неожиданного финалиста ЧМ-2026 по футболу

  Комментарии

Поделиться
Новак Джокович выбрал победителя и неожиданного финалиста ЧМ-2026 по футболу ©Depositphotos/filedimage

Легендарный сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович поделился своим прогнозом на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Легендарный сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович поделился своим прогнозом на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, до финала дойдут сборные Португалии и Мексики, а главный трофей в итоге уедет именно к португальцам.

"Я буду дерзким: Португалия. Она обыграет Мексику в финале", — сказал Джокович.

Напомним, ранее прошла жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026. Португалия оказалась в группе K, где сыграет с Узбекистаном, Колумбией и победителем стыков пути A — Новой Каледонией, Ямайкой или ДР Конго.

Мексика, как страна-хозяйка турнира, попала в группу A — её соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель пути D: Чехия, Ирландия, Дания или Северная Македония.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига чемпионов 2025/26   •   Казахстан, Астана   •   Общий этап, мужчины
9 декабря 20:30   •   не начат
Кайрат
Кайрат
(Алматы)
- : -
Олимпиакос
Олимпиакос
(Пирей)
Кто победит в основное время?
Кайрат
Ничья
Олимпиакос
Проголосовало 563 человек

Реклама

Живи спортом!