Новак Джокович выбрал победителя и неожиданного финалиста ЧМ-2026 по футболу

Легендарный сербский теннисист, 24-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович поделился своим прогнозом на чемпионат мира по футболу 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По его мнению, до финала дойдут сборные Португалии и Мексики, а главный трофей в итоге уедет именно к португальцам.

"Я буду дерзким: Португалия. Она обыграет Мексику в финале", — сказал Джокович.

Напомним, ранее прошла жеребьёвка группового этапа ЧМ-2026. Португалия оказалась в группе K, где сыграет с Узбекистаном, Колумбией и победителем стыков пути A — Новой Каледонией, Ямайкой или ДР Конго.

Мексика, как страна-хозяйка турнира, попала в группу A — её соперниками станут ЮАР, Южная Корея и победитель пути D: Чехия, Ирландия, Дания или Северная Македония.

