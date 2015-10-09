Байсуфинов дал оценку трансферу Чеснокова в британский клуб

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о переходе Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс".

Ранее стало известно, что казахстанский вингер прибудет в Шотландию в период 12-14 декабря и получит рабочую визу. Также он начнёт тренировки с "Хартс" на базе в Риккартоне и будет подготовится к матчам в начале января.

"Прежде всего, трансфер Чесноков - отличный пример для подрастающего поколения и для всего казахстанского футбола этот переход тоже будет иметь положительный эффект. Заиграет ли в "Хартсе"? Ислам не боится единоборств, комфортно чувствует себя в таких реалиях, на мой взгляд он сможет адаптироваться в таком футболе. У него помимо технической оснащенности есть и высочайшая работоспособность. Был ли личный диалог с Исламом по трансферу? Знаете, не было смысла разговаривать, было видно, у него есть четкое представление, что ему надо расти и прогрессировать. И он это доказывал своими результатами за "Тобол" и сборную Казахстана. Ислам очень профессионален, повторюсь, его переход это отличная новость для всего казахстанского футбола и пример для молодых игроков", - отметил Талгат Маруанович.

"Хартс" является четырехкратным чемпионом Шотландии. В нынешнем сезоне команда из Эдинбурга занимает первое место в шотландском первенстве, набрав 35 очков после 16 туров и опережая "Селтик" на три очка.

Последние три сезона Чесноков провел в составе "Тобола". В костанайском клубе игрок сборной Казахстана дважды выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также стал лучшим бомбардиром лиги в 2024 году. Суммарно за "Тобол" Чесноков провёл 92 матча, забил 29 голов и отдал 15 голевых передач.

