Зинедин Зидан вернётся в футбол до конца года: есть дата

Пока фанаты ждали возвращения Зинедина Зидана в качестве тренера, легендарный француз выйдет на поле сегодня ночью, 7 декабря, в Марселе (Франция) — на благотворительный матч легенд, передают Vesti.kz.

Неожиданное появление на поле

53-летний экс-полузащитник и бывший тренер "Реала" давно не принимал участия в футбольных матчах после ухода с поста главного тренера в 2021 году. Теперь же, как сообщает Sportbible, он впервые за несколько лет выйдет на газон, чтобы принять участие в матчах формата 7 на 7 среди футбольных легенд.

Формат и участники

Событие Universe Football пройдёт на стадионе Orange Vélodrome в Марселе. Помимо Зидана на поле выйдут другие известные футболисты, включая Дидье Дрогба, Димитри Пайе, Робера Пиреса и Блэза Матюиди. Матчи пройдут по сокращённым правилам, напоминающим Kings League, с участием команд легенд.

Особое значение для Зидана

Хотя Зидан никогда не играл за "Марсель", он вырос болельщиком клуба и с детства посещал стадион. Выход на поле Vélodrome станет для него символическим возвращением к истокам и уникальной возможностью встретиться с болельщиками лицом к лицу.

