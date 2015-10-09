Глухим нокаутом обернулся бой ЧМ по боксу с участием Казахстана (видео)

Испанский боксёр Франк Мартинес Бернад уверенно прошёл в следующий раунд мирового первенства IBA, завершив свой бой эффектным нокаутом, передают Vesti.kz.

Развязка во втором раунде

В поединке стадии 1/16 финала в категории до 71 килограмма Бернад встретился с Джонатаном Мвингой из Замбии. В середине второго раунда испанец перехватил инициативу и поймал соперника навстречу резким левым хуком. Удар пришёлся столь точно, что Мвингa оказался на настиле, а после gongа ему потребовалась помощь секундантов, чтобы подняться на ноги.

🥊#Boxeo Mundial ♂️ IBA en Dubai 🇦🇪



1/16 de final

-57kg

✅ Carlos Martínez 🇪🇸 gana 5-0 🆚 Mama 🇵🇭



-71kg

✅ Frank Martínez 🇪🇸 gana por KO 🆚 Mwinga 🇿🇲



Brillantes nuestros boxeadores que están rindiendo muy bien



🔜 A las 19h turno de Oier pic.twitter.com/Oi2Gq4mWTv — La Antorchita (@la_antorchita) December 7, 2025

Турнир набирает обороты

Мировой чемпионат IBA проходит в Дубае с 4 по 13 декабря и собрал сильнейших боксёров планеты. Казахстанская команда участвует во всех 13 весовых категориях — полный состав доступен по ссылке.

Казахстанцы продолжают выступления

Ранее сегодня днём, 7 декабря, свой первый бой на турнире провёл Оразбек Асылкулов — результаты доступны по ссылке. В вечерней программе выступят ещё два представителя Казахстана: Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов. Информация о соперниках и прямая трансляция размещены здесь.

