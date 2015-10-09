Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сборная Казахстана назвала состав на чемпионат мира по боксу в Дубае

Сакен Бибосынов. Фото: ©КФБ

Мужская сборная Казахстана по боксу завершила учебно-тренировочный сбор в Ташкенте и через несколько дней отправится в Дубай, где с 3 по 13 декабря пройдёт чемпионат мира от IBA, передают Vesti.kz.

В состав вошли 13 спортсменов, среди которых есть достаточно известные имена.

Заявка сборной Казахстана

48 кг. Темиртас Жусупов 
51 кг. Даниял Сабит
54 кг. Сакен Бибосынов
57 кг. Оразбек Асылкулов
60 кг. Серик Темиржанов
63.5 кг. Ертуган Зейнуллинов
67 кг. Санатали Тольтаев
71 кг. Абылайхан Жусупов 
75 кг. Сабыржан Аккалыков
81 кг. Ерасыл Жакпеков
86 кг. Даулет Толемисов
92 кг. Нурмагамед Юсупов
+92 кг. Нурлан Сапарбай


Отметим, что чемпионы получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч, а четвертьфиналисты - по 10 тысяч.

