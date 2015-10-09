Узбекистан разгромил соперника на ЧМ по боксу после двух потерь подряд

Узбекский боксёр Худжаназар Нортожиев ярко начал выступление на чемпионате мира-2025 от IBA, уверенно выиграв бой 1/16 финала, передают Vesti.kz.

Убедительное начало дебютанта

В категории до 57 килограммов Нортожиев встретился с представителем Шри-Ланки Рукмалом Прасанной Поди Араччиге и доминировал на протяжении всего поединка, оформляя первую победу на своём взрослом мировом первенстве.

Для 21-летнего спортсмена это дебют на чемпионате мира среди взрослых. Ранее он завоевал бронзу молодёжного чемпионата Азии-2024 и молодёжного мира-2022.

Победа после серии неудач сборной

Успех Нортожиева стал особенно важным на фоне двух подряд поражений в рамках одного соревновательного дня для команды Узбекистана.

Ранее этнический казах Саят Ильясов уступил в весе до 63,5 килограмма, а один из фаворитов турнира Шавкатжон Болтаев неожиданно проиграл в категории до 71 кг.

Победа Нортожиева позволила сборной прервать неприятную серию и вернуться в борьбу за медали.

Казахстанские боксёры — в деле

Мировое первенство IBA продолжается в Дубае с 4 по 13 декабря и собрало сильнейших спортсменов планеты.

Ранее днём, 7 декабря, на ринг впервые на турнире вышел казахстанец Оразбек Асылкулов — результаты его поединка доступны по ссылке.

В вечерней сессии выступят ещё два боксёра Казахстана: Ертуган Зейнуллинов и Абылайхан Жусупов. Информация о соперниках и прямая трансляция размещены здесь.

