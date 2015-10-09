Лара уронил позднюю замену Алимханулы в 12-м раунде и защитил титул

Чемпион мира по версии WBA в среднем весе кубинец Эрисланди Лара (32-3-3, 19 КО) победил венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-5, 34 КО) на вечере бокса в Сан-Антонио (США), передают Vesti.kz.

Бой продлился все 12 раундов и завершился в пользу Лары по очкам: 118-108, 120-106 и 119-107.

В заключительном раунде, как и в первом, Лара отправил соперника на настил ринга, но этого оказалось недостаточно для досрочной победы. В целом поединок получился не слишком захватывающим.

Отметим, что Гонсалес вышел на бой на коротком уведомлении, поскольку первоначальный соперник Лары — казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) — был снят с поединка после положительного допинг-теста.

Для Лары это 32-я победа в карьере, на его счету также три поражения и три боя с ничейными исходами. Гонсалес потерпел пятое поражение при 36 победах.

Lara drops Gonzalez for a second time to secure a UD win‼️#PitbullRoach pic.twitter.com/NZtzJdtooW — BoxingScene.com (@boxingscene) December 7, 2025

