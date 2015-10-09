ПСЖ застал врасплох "Реал" предложением в 100 миллионов

"Реал" столкнулся с одним из самых неожиданных событий зимнего трансферного рынка — "Пари Сен-Жермен" сделал официальное предложение в 100 миллионов евро за уругвайского полузащитника Федерико Вальверде, передают Vesti.kz со ссылкой на Fichajes.net.

Отмечается, что этот шаг вызвал серьёзные внутренние обсуждения в мадридском клубе, особенно учитывая, что игрок переживает не лучший период.

Мадрид изучает предложение, но продавать не спешит

Интерес ПСЖ к Вальверде давно известен, однако именно сейчас парижане решили активизироваться. Они ценят универсальность, интенсивность и мощный физический потенциал полузащитника, который идеально вписывается в их стиль игры.

В "Реале" высоко оценили сумму, однако не планируют немедленно расставаться с игроком. Руководство считает, что уругваец способен вновь выйти на топ-уровень, и его цикл в клубе ещё не завершён.

Позиция Вальверде: он не хочет уходить

Несмотря на огромный интерес со стороны ПСЖ, сам Федерико Вальверде остаётся верен мадридскому клубу. Полузащитник неоднократно подчёркивал, что хочет продолжить карьеру в "Реале" и мечтает вписать своё имя в историю клуба.

Даже после трудных периодов игрок демонстрировал максимальный профессионализм и полностью исключает для себя переход в ПСЖ.

Хаби Алонсо против продажи

Ситуацию осложняет и позиция главного тренера "Реала" Хаби Алонсо. Специалист считает Вальверде центральной фигурой своей тактической системы. Он сообщил руководству, что не хочет потерять игрока, так как ценит его универсальность, лидерские качества и самоотдачу.

Агрессивный рынок вокруг "Реала"

Операция ПСЖ показывает, насколько высока конкуренция на европейском трансферном рынке: топ-клубы готовы моментально реагировать на малейшие колебания позиции игроков. Тем не менее, всё указывает на то, что Вальверде останется в "Реале", а предложение ПСЖ не приведёт к трансферу.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!