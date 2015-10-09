Казахстанский игрок ведет переговоры с титулованным клубом из Европы

Представитель молодого казахстанского футболиста Нурали Жаксылыка, выступающего за "Астану", Рустам Раджабов прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны клуба "Балкани" из Косово, передают Vesti.kz.

"Есть нюансы"

"Информация не соответствует действительности. Да, мы контактируем с балканской командой, но это не "Балкани", а албанский "Партизани". Не понимаю, где люди берут недостоверную информацию. Предложения есть и из других стран, однако присутствуют определенные нюансы, которые необходимо урегулировать. В ближайшее время определимся с клубом", – сообщил Раджабов ASnews.kz.

"Партизани" из Тираны является одной из ведущих команд своей страны. За свою историю она 17 раз становилась чемпионом, 15 раз выигрывала Кубок и трижды — Суперкубок Албании.

В минувшем сезоне Жаксылык провёл за "Астану" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

