КПЛ
Сегодня 14:40
 

Казахстанский игрок ведет переговоры с титулованным клубом из Европы

Представитель молодого казахстанского футболиста Нурали Жаксылыка, выступающего за "Астану", Рустам Раджабов прокомментировал слухи об интересе к его клиенту со стороны клуба "Балкани" из Косово, передают Vesti.kz.

"Есть нюансы"

"Информация не соответствует действительности. Да, мы контактируем с балканской командой, но это не "Балкани", а албанский "Партизани". Не понимаю, где люди берут недостоверную информацию. Предложения есть и из других стран, однако присутствуют определенные нюансы, которые необходимо урегулировать. В ближайшее время определимся с клубом", – сообщил Раджабов ASnews.kz.

"Партизани" из Тираны является одной из ведущих команд своей страны. За свою историю она 17 раз становилась чемпионом, 15 раз выигрывала Кубок и трижды — Суперкубок Албании.

В минувшем сезоне Жаксылык провёл за "Астану" 19 матчей во всех турнирах, забив три гола и отдав две результативные передачи.

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

