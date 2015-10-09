Перес согласился продать игрока "Реала" за 70 миллионов евро

"Реал" оказался в центре внимания после того, как "Пари Сен-Жермен" сделал предложение в 100 миллионов евро за Федерико Вальверде, передают Vesti.kz.

Два исходящих трансфера в январе

По данным DefensaCentral, в январе "Реал" планирует отпустить двух игроков. Браим Диас отправится в сборную Марокко на Кубок Африки, чтобы набрать игровую форму. Эндрик перейдёт в "Лион" на правах аренды до июня, чтобы получить необходимую игровую практику и подготовиться к чемпионату мира.

Родриго под прицелом летом

Руководство "Реала" готово рассмотреть продажу Родриго за 70 миллионов евро. Хаби Алонсо по-прежнему доверяет бразильцу, но клуб не исключает его возможной сделки летом, если игрок не покажет ожидаемый уровень игры. К игроку проявляют интерес "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Бавария". Также у него есть варианты в Саудовской Аравии.

Вальверде остаётся приоритетом "Реала"

Интерес ПСЖ к Вальверде не нов. Уругваец ценится за физические данные, универсальность, что идеально подходит под стиль парижан. Тем не менее, "Реал" считает Вальверде ключевым игроком своего проекта, а сам футболист неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в Мадриде.

Летнее трансферное окно обещает быть насыщенным

Помимо возможных уходов Родриго, Давида Алабы и Антонио Рюдигера, "Реал" планирует усилить состав центральным защитником и полузащитником. Клуб заранее готовится, чтобы летние трансферы прошли успешно и с минимальными рисками для проекта.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!