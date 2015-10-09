Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 14:17
 

Перес согласился продать игрока "Реала" за 70 миллионов евро

  Комментарии

Поделиться
Перес согласился продать игрока "Реала" за 70 миллионов евро Флорентино Перес. ©ФК "Реал"

"Реал" оказался в центре внимания после того, как "Пари Сен-Жермен" сделал предложение в 100 миллионов евро за Федерико Вальверде, передают Vesti.kz.

Поделиться

"Реал" оказался в центре внимания после того, как "Пари Сен-Жермен" сделал предложение в 100 миллионов евро за Федерико Вальверде, передают Vesti.kz.

Два исходящих трансфера в январе

По данным DefensaCentral, в январе "Реал" планирует отпустить двух игроков. Браим Диас отправится в сборную Марокко на Кубок Африки, чтобы набрать игровую форму. Эндрик перейдёт в "Лион" на правах аренды до июня, чтобы получить необходимую игровую практику и подготовиться к чемпионату мира.

Родриго под прицелом летом

Руководство "Реала" готово рассмотреть продажу Родриго за 70 миллионов евро. Хаби Алонсо по-прежнему доверяет бразильцу, но клуб не исключает его возможной сделки летом, если игрок не покажет ожидаемый уровень игры. К игроку проявляют интерес "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", ПСЖ, "Бавария". Также у него есть варианты в Саудовской Аравии.

Вальверде остаётся приоритетом "Реала"

Интерес ПСЖ к Вальверде не нов. Уругваец ценится за физические данные, универсальность, что идеально подходит под стиль парижан. Тем не менее, "Реал" считает Вальверде ключевым игроком своего проекта, а сам футболист неоднократно заявлял о желании продолжить карьеру в Мадриде.

Летнее трансферное окно обещает быть насыщенным

Помимо возможных уходов Родриго, Давида Алабы и Антонио Рюдигера, "Реал" планирует усилить состав центральным защитником и полузащитником. Клуб заранее готовится, чтобы летние трансферы прошли успешно и с минимальными рисками для проекта.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
10 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
11 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
12 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
13 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
14 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 01:00   •   не начат
Реал М
Реал М
(Мадрид)
- : -
Сельта
Сельта
(Виго)
Кто победит в основное время?
Реал М
Ничья
Сельта
Проголосовало 42 человек

Реклама

Живи спортом!