Казахстанец узнал соперника и дату дебютного боя в UFC

Стало известно, с кем и когда проведёт свой дебютный бой в UFC казахстанец Алиби Идрис (11-1), передают Vesti.kz.
По информации ММА‑инсайдера Марселя Дорффа, Идрис встретится с ямайцем Оде Осборном (13-9) в рамках турнира UFC, который состоится 21 февраля в Хьюстоне (США).
Ранее, 5 августа 2023 года, Осборн сражался с другим казахстанцем — Асу Алмабаевым (23-3) — и проиграл сдачей во втором раунде.
Отметим, что Идрис в этом году пробился в UFC через шоу The Ultimate Fighter (TUF). Несмотря на то, что он не стал победителем проекта, досрочно проиграв в финале, он привлёк внимание лиги и получил контракт.
Ode' Osbourne will fight Alibi Idiris at #UFCHouston on February 21st. (first rep. Krazy Kev) #UFC #MMA #UFCParamount #UFConParamount #UFC2026 pic.twitter.com/ZRD2LsfxnD— Marcel Dorff 🇳🇱🇮🇩 (@BigMarcel24) December 7, 2025
