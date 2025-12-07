Казахстанец узнал соперника и дату дебютного боя в UFC

Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Стало известно, с кем и когда проведёт свой дебютный бой в UFC казахстанец Алиби Идрис (11-1), передают Vesti.kz.

По информации ММА‑инсайдера Марселя Дорффа, Идрис встретится с ямайцем Оде Осборном (13-9) в рамках турнира UFC, который состоится 21 февраля в Хьюстоне (США).

Ранее, 5 августа 2023 года, Осборн сражался с другим казахстанцем — Асу Алмабаевым (23-3) — и проиграл сдачей во втором раунде.

Отметим, что Идрис в этом году пробился в UFC через шоу The Ultimate Fighter (TUF). Несмотря на то, что он не стал победителем проекта, досрочно проиграв в финале, он привлёк внимание лиги и получил контракт.

