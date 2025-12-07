Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Ян победил Двалишвили в реванше и завоевал титул UFC

Сегодня в Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC 323, в главном событии которого действующий чемпион легчайшего веса грузин Мераб Двалишвили проводил реванш с экс-чемпионом из России Петром Яном, передают Vesti.kz.

Бойцы выдали захватывающий поединок: проводили тейкдауны и особенно порадовали публику зрелищной рубкой в стойке. В итоге бой продлился все пять раундов, по итогам которых победу единогласным решением судей одержал Ян, вернувший себе чемпионский пояс американского промоушена.

Первый их поединок состоялся 11 марта 2023 года, тогда российский боец потерпел поражение единогласным решением судей.



Отметим, что в соглавном поединке UFC 323 бывший соперник казахстанца Жалгаса Жумагулова стал чемпионом UFC после неожиданной развязки. В карде же боец из Узбекистана отправил своего соперника в нокдаун, но не смог победить в драматичном бою.

Жёсткий бой на турнире UFC закончился нокаутом в первом раунде

