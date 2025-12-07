Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 07:58
 

Жёсткий бой на турнире UFC закончился нокаутом в первом раунде

На турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США) состоялся один из самых интересных боёв с участием поляка Иво Бараньевски (7-0) и Ибо Аслана (14-4) из Турции, передают Vesti.kz.

Бойцы полутяжёлого веса с первых минут ринулись избивать друг друга и в этой зарубе лучшим оказался победитель Contender Series Даны Уайта Бараньевски, который финишировал оппонента в первом раунде.

Для непобеждённого поляка это седьмая победа в карьере, тогда как Аслан потерпел четвёртое поражение при 14 победах.

Отметим, что в главном событии ивента действующий чемпион легчайшего веса грузин Мераб Двалишвили (21-4) проведёт реванш с экс-чемпионом из России Петром Яном (19-5). 

