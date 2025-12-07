Бывший соперник Жумагулова стал чемпионом UFC после неожиданной развязки

Американский боец смешанных единоборств мьянманского происхождения Джошуа Ван (16-2) стал новым чемпионом UFC в наилегчайшем весе, передают Vesti.kz.

В соглавном событии турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) он встречался с бразильцем Алешандре Пантожей (30-6).

Развязка наступила уже в первом раунде: Пантожа неудачно упал на руку и получил травму, которая лишила его чемпионского пояса. Титул перешёл к Вану.

ALEXANDRE PANTOJA BREAKS HIS ARM...



JOSHUA VAN IS THE NEW UFC FLYWEIGHT CHAMPION #UFC323

Напомним, что 23 июня 2023 года Ван раздельным решением судей победил казахстанца Жалгаса Жумагулова, который больше не выступает в UFC.

В главном событии UFC 323 действующий чемпион легчайшего веса грузин Мераб Двалишвили (21-4) проведёт реванш с бывшим чемпионом из России Петром Яном (19-5).

