Сборная Казахстана объявила состав на ЧМ-2025 по хоккею

Молодёжная сборная Казахстана по хоккею определилась с составом на чемпионат мира, который пройдёт в Словении, передают Vesti.kz со ссылкой на Icehockey.kz.

Итоги контрольных матчей и формирование заявки

Молодежная сборная Казахстана завершила подготовку к мировому первенству двумя товарищескими играми. Команда уступила Норвегии по буллитам, а затем обыграла Словению. По итогам сборов был сформирован окончательный список хоккеистов, которые отправятся на турнир.

В заявку внесены 23 игрока: 20 полевых и три вратаря.

Полный состав команды

Вратари: Танирхан Алпысбаев ("Wind City / Tri City Storm", AAA), Даулет Куат, Дмитрий Ряшин (оба — "Снежные Барсы").

Защитники: Дамир Бритиков, Нурислам Зияш, Санжар Ибрагим, Игнат Шевченко, Мстислав Шипилин (все — "Снежные Барсы"), Мажит Имашев ("Elite Hockey Academy"), Александр Макаров, Руслан Тусупбеков (оба — "Номад").

Нападающие: Абзал Алибек ("Philadelphia Rebels", NAHL), Виталий Божко, Тимофей Симонов (оба — "Сарыарка"), Роман Двуреченский, Карим Кажибеков, Александр Перкин ("Снежные Барсы"), Корней Корнеев ("Victoriaville Tigres", QMJHL), Тимур Миндубаев ("Номад"), Алишер Саркенов ("Prince Albert Raiders", WHL), Асанали Саркенов ("Spokane Chiefs", WHL), Матвей Умеренков ("Ладья", МХЛ), Семен Черкасов ("Красноярские Рыси", МХЛ).

Команду на чемпионате мира возглавит главный тренер Антон Васин.

Отметим, что чемпионат мира в дивизионе I группы A пройдёт с 7 по 13 декабря в Бледе (Словения). Соперниками Казахстана на турнире станут сборные Австрии, Словении, Франции, Норвегии и Украины.

Расписание матчей сборной Казахстана:

7 декабря, 23:30. Украина vs Казахстан

8 декабря, 23:30. Казахстан vs Словения

10 декабря, 23:30. Казахстан vs Франция

11 декабря, 20:00. Норвегия vs Казахстан

13 декабря, 20:00. Казахстан vs Австрия

