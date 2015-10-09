Байсуфинов раскрыл секрет прогресса Кенжебека и объяснил, почему он готов к Европе

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал свое мнение о перспективах Галымжана Кенжебека заиграть в одном из европейских чемпионатов.

Ранее сообщалось, что 22-летним вингером интересуются ведущие клубы из Чехии, Шотландии и Греции. А на днях российские источники проинформировали о предложении к игроку со стороны грандов РПЛ.

"Скажу так, этот парень очень сильно изменился за последнее время. Первые его попытки в зарубежных чемпионатах сильно помогли ему переоценить и переосмыслить карьеру, он смог перезагрузиться. За это ему большое спасибо. И пример Кенжебека говорит о том, что многим нужен такой опыт, побывать и посмотреть на себя в других условиях. Галымжан очень сильно вырос в ментальном плане. Конечно, ему еще есть над чем работать, но главное, что он сам хочет расти и прогрессировать. Он крайне перспективный игрок, я рад за него и желаю ему только успехов", - сказал Байсуфинов.

Также специалист считает, что в сборной Казахстана есть и другие футболисты, способные заиграть на европейском уровне.



"Кенжебек и другие наши игроки сборной готовы представлять Казахстан в европейских чемпионатах. Это огромный плюс для сборной. Они показывают, что способны играть на таком уровне и главное как играть - сейчас они прекрасно понимают, что работа как с мячом, так и без мяча — это один из ключевых моментов в современном футболе. Они прекрасно всё понимают. Они берут эту работу и, когда все компоненты работы без мяча существуют, это даёт дополнительные плюсы. Где бы не оказался Кенжебек в итоге, есть уверенность, что он адаптируются, поскольку понял и принял современные принципы игры", - заявил Талгат Маруанович.

Ранее Байсуфинов также дал оценку переходу Ислама Чеснокова в шотландский "Хартс" и опроверг свое окончательное назначение на пост главного тренера сборной.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!