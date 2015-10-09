Байсуфинов неожиданно высказался о будущем в сборной Казахстана

Талгат Байсуфинов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался относительно своего возможного назначения на пост главного тренера сборной Казахстана.

Ранее возникла информация, что опытного специалиста утвердят в должности главного тренера национальной команды. Однако, сам Байсуфинов опровергает информацию.

"Спокойно отношусь ко всем слухам по поводу назначения в сборную, это одна из составляющих работы, но не знаю, кому нужно распространять это. На данный момент разговора по поводу сборной не было. У нас своя работа в клубе ("Улытау"), пока сосредоточены на ней. Касательно сборной Казахстана все разговоры мимо, конкретного обсуждения не было", - заявил Талгат Маруанович.

В этом году команда под руководством Байсуфинова провела два матча в октябре и взяла четыре очка. В ноябре сборная Казахстана в Астане сыграла вничью с Бельгией в отборе на ЧМ-2026 (1:1), после чего уступила Фарерским островам в товарищеской встрече, проходившей на нейтральном поле в хорватской Пуле.

Для Байсуфинова это далеко не первый опыт руководства главной командой страны — он уже возглавлял сборную в 2016–2017 и 2020–2022 годах. Теперь ему предстоит готовить Казахстан к новому сезону Лиги наций. Основная задача — выход в Лигу B.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!