Игроки турецких топ-клубов задержаны по делу о ставках

Турецкая футбольная федерация отстранила свыше тысячи игроков из разных дивизионов за участие в ставках. Среди них — 27 представителей клубов Суперлиги, включая футболистов "Бешикташа" и "Галатасарая".

Кроме того, по делу о незаконных ставках и возможных договорных матчах были арестованы 17 судей и два президента клубов, а 149 арбитров временно лишили права работать из-за подозрений в ставочной активности.

В рамках новой волны задержаний, связанной с расследованием нелегальных ставок и вероятных манипуляций результатами, власти выдали ордера на задержание ещё 47 человек.

Среди них — 27 футболистов, подозреваемых в ставках на матчи собственных команд. В списке фигурируют Мерт Хакан Яйлан из "Фенербахче", Метехан Балтаджи из "Галатасарая", а также игроки "Трабзонспора", "Коньяспора" и других участников Суперлиги.

Под подозрение также попали владельцы, руководители и тренеры клубов, чьи матчи, по версии следствия, могли быть договорными. Речь идёт о встречах "Анкараспора" с "Назилли Беледиеспор" в апреле 2024 года и "Умуджайспора" с "Гиресунспором" в декабре 2023-го.

