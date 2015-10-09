Бублик назвал турнир с самой мощной поддержкой. Он проходит в Казахстане

Казахстанский теннисист Александр Бублик высказался о турнирах, где он получает наиболее весомую поддержку со стороны болельщиков.

В блиц-опросе "СЭ" Бублик ответил на несколько любопытных вопросов.

"На каком турнире получаю самую мощную поддержку болельщиков? Не могу выделить один. Назову Астану, Санкт-Петербург и Рим. Не кажется ли, что весь мир тенниса сейчас вертится вокруг денег? На сто процентов. Не вижу в этом ничего плохого", - заявил Бублик.

Напомним, что Бублик провёл лучший сезон в своей карьере, завоевав четыре одиночных титула на турнирах АТР, впервые дойдя до четвертьфинала на "Большом шлеме" и до полуфинала на ATP 1000.

