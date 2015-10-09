Воспитанник "Кайрата" ведет переговоры с клубом КПЛ

Полузащитник "Окжетпеса" Адам Адахаджиев рассказал о ситуации вокруг своего будущего в кокшетауском клубе.

Хавбек заявил, что пока не определился, где точно продолжит карьеру, но при этом ведет переговоры с клубом из Кокшетау.

"Пока ничего окончательно не решено — ждём. С "Окжетпесом" поддерживаем контакт, всё находится на стадии переговоров. Есть диалог и с другими клубами. Думаю, к середине месяца определюсь", — цитирует 27-летнего футболиста Legalbet.

Адахаджиев является воспитанником "Кайрата" и в прошлом выступал за молодёжную сборную Казахстана U-21. Перед нынешним сезоном он перешёл в "Окжетпес" из SD Family и в 24 матчах КПЛ-2025 записал на свой счёт один гол и одну результативную передачу.

