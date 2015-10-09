Топ-клуб РПЛ хочет подписать вингера сборной Казахстана

Один из лидеров российской премьер-лиги "Краснодар" заинтересован в полузащитнике сборной Казахстана Галымжане Кенжебеке, передают Vesti.kz.

По информации источника, в краснодарском клубе рассматривают покупку Дмитрия Пестрякова из "Акрона" и полузащитника сборной Казахстана Галымжана Кенжебека.

Любопытно, что Кенжебек несколько лет назад уже был близок к переходу в "Краснодар". В начале 2023 года он проходил просмотр в молодежной команде российского клуба и устроил тренерский штаб, однако на тот момент владевший правами на игрока "Кайрат" по словам игрока запросил слишком высокую сумму выкупа.

"Краснодар" в прошлом сезоне впервые стал чемпионом РПЛ, а в нынешней кампании идет на первом месте, опережая на одно очко "Зенит".

Отметим, что в числе претендентов на 22-летнего игрока остаются топ-клубы из Шотландии, Чехии и Греции, также Кенжебеком интересуется венгерский "Ференцварош".

Кенжебек уже имеет опыт выступления в Европе. В августе 2024 года воспитанник "Кайрата" покинул стан "жёлто-чёрных" на правах свободного агента, перейдя в кипрский "Акристас Хлоракас". Через полгода нападающий перебрался в словацкий "Кошице".

В июле текущего года Галымжан присоединился к "Елимаю" и помог команде завершить чемпионат на четвёртом месте, что обеспечило клубу участие в квалификационном раунде Лиги конференций.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!