Смаков высказался о камбэке казахстанского клуба в Лиге чемпионов

Главный тренер футзального клуба "Семей" Аслан Смаков высказался по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов по футзалу против польского "Пяста", передают Vesti.kz.

Первый матч в Семее завершился со счётом 3:3. Ответная встреча прошла в ночь на 6 декабря в Гливице и закончилась победой казахстанского клуба — 5:3. В первом тайме гости уступали 0:2, но к перерыву сумели отыграться, а во второй 20-минутке дожали соперника.

"Во-первых, хочу поздравить нашу команду и болельщиков, которые верили на протяжении всей серии, что мы выйдем в следующий этап. Благодаря им мы побеждаем. Также хочу выразить большую благодарность нашим игрокам. В какой-то момент мы снова потеряли концентрацию в начале матча и допустили ошибки, которых не должны были допускать. Мы постоянно с этим боремся. Благодарю ребят, что собрались после тайм-аута. Во втором тайме мы внесли некоторые тактические изменения и попросили ребят взять игру под контроль, так как "Пяст" играет дома при поддержке своих болельщиков. Контроль игры был для нас очень важен. Мы движемся дальше", - цитирует Смакова пресс-служба клуба.

"Семей" встретится на следующей стадии турнира с французским "Этуалем". Для казахстанского клуба это знакомый соперник - в нынешней кампании ЛЧ команда Аслана Смакова уступила французам в основном раунде - 3:4.

Матчи 1/4 финала Лиги чемпионов намечены на 23 февраля и 6 марта. Победители четвертьфиналов сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

