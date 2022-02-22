"Семей" сотворил камбэк с 0:2 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Семей" одержал волевую победу над польской командой "Пяст" и прошёл в 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов, передают Vesti.kz.

Первый матч в Семее завершился со счётом 3:3. Ответная встреча прошла в ночь на 6 декабря в Гливице и закончилась победой казахстанского клуба — 5:3. В первом тайме гости уступали 0:2, но к перерыву сумели отыграться, а во второй 20-минутке дожали соперника.

У "Пяста" отличились Яни Корпела (1-я минута), Бертолин Дендал Роса (6-я) и Гильерме Кауэ Да Луз (31-я). В составе "Семея" забивали Нурсултан Пиялы (18-я), Ринат Турегазин (20-я, 31-я), Педро Энрике Да Сильва Фариаш (28-я) и Марсело (40-я).

Ранее другой казахстанский клуб — "Кайрат" — также вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов после победного камбэка.

Четвертьфиналы запланированы на 23 февраля и 6 марта, а победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!