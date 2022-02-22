"Кайрат" устроил победный камбэк и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов

Алматинский "Кайрат" вышел в 1/4 финала футзальной Лиги чемпионов, обыграв по сумме двух игр бельгийский "Спортинг-Андерлехт", передают Vesti.kz.

Первый матч на выезде алматинцы выиграли со счётом 7:3, а в ответной встрече, прошедшей 5 декабря в Алматы, победили 5:3.

При этом кайратовцы после первого тайма проигрывали 1:2, но после перерыва не только отыгрались, но и дожали соперника.

В составе хозяев отличились Жахангир Рашит (7-я минута), Биржан Оразов (23-я, 33-я), Жоао Пауло (37-я) и Атирсон Да Сильва Оливейра (40-я). У гостей голы забили Эду (15-я), Грелло (18-я) и Стивен Диллин (40-я). При этом у бельгийцев красную карточку на 26-й минуте получил вратарь Дейвиди Данер Бассани.

Напомним, что четвертьфиналы запланированы на 23 февраля и 6 марта. Победители сыграют в финальной стадии, которую 8 и 10 мая примет итальянский Пезаро.

