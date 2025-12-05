Узбекистану назвали реальное место в группе с Роналду на ЧМ-2026 по футболу

Казахстанский футбольный обозреватель Ербол Каиров поделился мнением по поводу будущего выступления сборной Узбекистана на чемпионате мира-2026 по футболу, сообщают Vesti.kz.

По его словам, Узбекистан может побороться за третье место в группе.

"Первое место в группе для Узбекистана — это уже уровень суперсенсации. Второе место — очень сложная, но теоретически возможная задача, если команда максимально удачно проведет матчи с Колумбией и стыковым соперником и не развалится против Португалии. Реалистичная цель — минимум бороться за третью позицию и попадание в число восьми лучших третьих команд. Для этого нужны очки во всех трех матчах и, как минимум, четыре очка и нормальная разница мячей", — поделился эксперт на Youtube-канале Futbol Yoli.

По результатам жеребьевки ЧМ-2026 сборная Узбекистана попала в группу К, где сыграет против Португалии, за которую выступает звёздный нападающий Криштиану Роналду, Колумбии и одного из победителей плей-офф отборочного этапа, который станет известен позже.

Напомним, сборная Узбекистана впервые в истории пробилась в финальную стадию чемпионата мира.

Мундиаль-2026 пройдёт в США, Канаде и Мексике. Впервые на чемпионате мира сыграют 48 сборных.

Узбекистан отказался играть против Роналду после жеребьевки ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!