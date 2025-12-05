Узбекистан отказался играть против Роналду после жеребьевки ЧМ-2026

Сборная Узбекистана не сыграет с командой Португалии. Это стало известно по итогам жеребьевки групповой стадии ЧМ-2026, которая прошла вчера, 5 декабря в Вашингтоне (США), сообщают Vesti.kz.

Сборная Узбекистана попала в группу K, где её соперниками станут Португалия и Колумбия. Четвёртый участник группы станет известен после межконтинентального плей-офф.

По данным Championat.Asia, Ассоциация футбола Узбекистана ранее согласовала с Федерацией футбола Португалии проведение товарищеского матча в марте.

Однако жеребьёвка, сведшая команды в одну группу, вынудила отменить эту встречу. Теперь и Узбекистану, и Португалии придётся искать новых соперников для мартовских матчей ФИФА.

Напомним, ключевым игроком сборной Португалии является 40-летний Криштиану Роналду.

