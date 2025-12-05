Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
ЧМ-2026
Сегодня 18:01
 

Названы шансы Узбекистана на ЧМ-2026

  Комментарии

Названы шансы Узбекистана на ЧМ-2026 ©x.com/FIFAWorldCup

Известный российский специалист Валерий Непомнящий поделился мнением о перспективах сборной Узбекистана на чемпионате мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Сборная Узбекистана далеко не фаворит своей группы. Но, как всегда, когда нечего терять, команда играет раскованно. Команда может стать сюрпризом на чемпионате мира", - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Напомним, по итогам жеребьёвки узбекистанцы оказались в группе с Португалией и Колумбией. Третьим соперником станет победитель межконтинентальных стыков — это может быть Новая Каледония, Ямайка или ДР Конго.

Гвардиола шокировал признанием: кого он мечтает увидеть чемпионом мира?

