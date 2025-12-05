Гвардиола шокировал признанием: кого он мечтает увидеть чемпионом мира?

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поддержал сборную Англии и её наставника Томаса Тухеля накануне старта чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

"Мне хотелось бы видеть Англию в числе главных претендентов на победу. Не хочу, чтобы это звучало как пустая вежливость, но я долго жил здесь и считаю себя частью этой страны.

Мне было бы действительно приятно, если бы Томас и его команда сумели сделать последний шаг и завоевать трофей", — отметил Гвардиола.

Напомним, англичане сыграют в группе L, где их соперниками станут команды Хорватии, Ганы и Панамы.

Узбекистан сыграет с Португалией, а Мбаппе против Холанда. Итоги жеребьёвки ЧМ-2026

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!