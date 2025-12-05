Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
ЧМ-2026
Сегодня 20:01
 

Хусанов станет рекордсменом чемпионата мира: известны подробности

  Комментарии

Поделиться
Хусанов станет рекордсменом чемпионата мира: известны подробности ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может стать самым дорогим игроком среди дебютантов чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может стать самым дорогим игроком среди дебютантов чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По информации TransferRoom возглавит топ-10 по трансферной стоимости среди дебютантов. Он оценивается порталом в 47,8 миллиона евро.

На втором месте рейтинга оказался защитник сборной Коста-Рики Логан Кошта с рыночной стоимостью 21,7 миллиона евро. В топ-5 также вошли два игрока сборной Узбекистана: Аббосбек Файзуллаев (десять миллионов евро) и Эльдор Шомуродов (9,3 миллиона евро). Пятую позицию занимает иорданский вингер Муса Тамари с оценкой 8,9 миллиона евро.

Стоит отметить, что на ближайшем чемпионате мира впервые примут участие четыре новые сборные: Узбекистан, Кабо-Верде, Иордания и Кюрасао. Однако к этому списку могут присоединиться и другие команды по результатам межконтинентальных стыковых матчей.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Удине   •   Регулярный чемпионат, мужчины
8 декабря 22:00   •   не начат
Удинезе
Удинезе
(Удине)
- : -
Дженоа
Дженоа
(Генуя)
Кто победит в основное время?
Удинезе
Ничья
Дженоа
Проголосовало 2 человек

Реклама

Живи спортом!