Хусанов станет рекордсменом чемпионата мира: известны подробности

Защитник "Манчестер Сити" и сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов может стать самым дорогим игроком среди дебютантов чемпионата мира 2026 года, сообщают Vesti.kz.

По информации TransferRoom возглавит топ-10 по трансферной стоимости среди дебютантов. Он оценивается порталом в 47,8 миллиона евро.

На втором месте рейтинга оказался защитник сборной Коста-Рики Логан Кошта с рыночной стоимостью 21,7 миллиона евро. В топ-5 также вошли два игрока сборной Узбекистана: Аббосбек Файзуллаев (десять миллионов евро) и Эльдор Шомуродов (9,3 миллиона евро). Пятую позицию занимает иорданский вингер Муса Тамари с оценкой 8,9 миллиона евро.

Стоит отметить, что на ближайшем чемпионате мира впервые примут участие четыре новые сборные: Узбекистан, Кабо-Верде, Иордания и Кюрасао. Однако к этому списку могут присоединиться и другие команды по результатам межконтинентальных стыковых матчей.

The World Cup debutants are bringing top talent.



Four nations - Uzbekistan, Cape Verde, Jordan and Curaçao - are in the @FIFAWorldCup draw for the first time today. 🏆



We reveal the top 10 from the newcomers by Expected Transfer Value (xTV). pic.twitter.com/2ZvOOmniPY — TransferRoom (@transferroom) December 5, 2025

