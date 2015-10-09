Олимпийский чемпион из Узбекистана получил "неожиданный подарок" на ЧМ-2025 от IBA

Чемпион мира и Олимпиады из Узбекистана Абдумалик Халоков без боя вышел в 1/8 финала ЧМ-2025 от IBA, сообщают Vesti.kz.

В 1/16 финала в весовой категории до 60 килограммов он должен был противостоять эквадорцу Кевину Москуере.

Но, по сообщения Федерации бокса Узбекистана, поединок не состоится из-за того, что эквадорец не сумел уложиться в лимит веса. Победа была присуждена Абдумалику.

Халоков - один из самых титулованных боксеров Узбекистана. Он является чемпионом Олимпийских игр-2024, победителем Летних Азиатских игр-2023, а также чемпионом мира-2023 и чемпионом Азии-2022.

