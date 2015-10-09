Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче топового соперника "Кайрата"

Лондонский "Арсенал" в матче 15-го тура английской Премьер-лиги уступил в Бирмингеме "Астон Вилле", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Мэтти Кэш на 36-й минуте открыл счёт для "Астон Виллы", но Леандро Троссард на 52-й минуте сравнял результат. Победный гол на 90+5-й минуте забил Эмилиано Буэндия.

После этой игры "Астон Вилла" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Арсенал" с 33 очками остаётся на первом.

В следующем туре "вилланы" 14 декабря сыграют на выезде с "Вест Хэм Юнайтед", а "канониры" 13 декабря примут "Вулверхэмптон".

Добавим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Игра восьмого тура розыгрыша состоится 28 января 2026 года.

