Англия
Гол на 95-й минуте принес сенсацию в матче топового соперника "Кайрата"

Лондонский "Арсенал" в матче 15-го тура английской Премьер-лиги уступил в Бирмингеме "Астон Вилле", сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Вилла Парк" в Бирмингеме. Хозяева поля одержали победу со счётом 2:1.

Мэтти Кэш на 36-й минуте открыл счёт для "Астон Виллы", но Леандро Троссард на 52-й минуте сравнял результат. Победный гол на 90+5-й минуте забил Эмилиано Буэндия.

После этой игры "Астон Вилла" с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги, а "Арсенал" с 33 очками остаётся на первом.

В следующем туре "вилланы" 14 декабря сыграют на выезде с "Вест Хэм Юнайтед", а "канониры" 13 декабря примут "Вулверхэмптон".

Добавим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе Лиги чемпионов. Игра восьмого тура розыгрыша состоится 28 января 2026 года.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
3 Манчестер Сити 14 9 1 4 32-16 28
4 Челси 14 7 3 4 25-15 24
5 Кристал Пэлас 14 6 5 3 18-11 23
6 Сандерленд 14 6 5 3 18-14 23
7 Брайтон энд Хов Альбион 14 6 4 4 24-20 22
8 Манчестер Юнайтед 14 6 4 4 22-21 22
9 Ливерпуль 14 7 1 6 21-21 22
10 Эвертон 14 6 3 5 15-17 21
11 Тоттенхэм Хотспур 14 5 4 5 23-18 19
12 Ньюкасл Юнайтед 14 5 4 5 19-18 19
13 Брентфорд 14 6 1 7 21-22 19
14 Борнмут 14 5 4 5 21-24 19
15 Фулхэм 14 5 2 7 19-22 17
16 Ноттингем Форест 14 4 3 7 14-22 15
17 Лидс Юнайтед 14 4 2 8 16-26 14
18 Вест Хэм Юнайтед 14 3 3 8 16-28 12
19 Бернли 14 3 1 10 15-28 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 14 0 2 12 7-29 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

