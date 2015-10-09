Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 19:29
 

Алонсо разогрел фанатов: цель — впечатляющий матч и победа в матче Ла Лиги

  Комментарии

Алонсо разогрел фанатов: цель — впечатляющий матч и победа в матче Ла Лиги ©Depositphotos.com/Musiu0

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо поделился ожиданиями перед предстоящим матчем Ла Лиги против "Сельты", сообщают Vesti.kz.

"Я хочу увидеть хороший "Реал", полноценный матч. Чтобы мы почувствовали хорошие ощущения и продолжили то, что было в Бильбао. Мы говорили об этом и над этим работали.

Был ли матч с "Атлетиком" переломным моментом? Это был хороший матч. Полноценный, цельный. Теперь мы хотим продолжать. Нужно выигрывать больше матчей, чтобы быть как можно выше. В апреле-мае мы хотим находиться там, где должны", - сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, встреча "Реала" и "Сельты" состоится 7–8 декабря и начнётся в 01:00 по времени Казахстана.


Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 15 12 1 2 42-17 37
2 Реал М 15 11 3 1 32-13 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 15 9 4 2 28-14 31
5 Бетис 14 6 6 2 22-14 24
6 Эспаньол 14 7 3 4 18-16 24
7 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
8 Атлетик 15 6 2 7 14-20 20
9 Райо Вальекано 14 4 5 5 13-15 17
10 Реал Сосьедад 14 4 4 6 19-21 16
11 Эльче 14 3 7 4 15-17 16
12 Севилья 14 5 1 8 19-23 16
13 Сельта 14 3 7 4 16-19 16
14 Алавес 14 4 3 7 12-15 15
15 Валенсия 14 3 5 6 13-22 14
16 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
17 Осасуна 14 3 3 8 12-18 12
18 Жирона 14 2 6 6 13-26 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 14 2 3 9 16-26 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 декабря 22:30   •   не начат
Эспаньол
Эспаньол
(Барселона)
- : -
Райо Вальекано
Райо Вальекано
(Мадрид)
Кто победит в основное время?
Эспаньол
Ничья
Райо Вальекано
Проголосовало 0 человек

