Алонсо разогрел фанатов: цель — впечатляющий матч и победа в матче Ла Лиги

Главный тренер "Реала" Хаби Алонсо поделился ожиданиями перед предстоящим матчем Ла Лиги против "Сельты", сообщают Vesti.kz.

"Я хочу увидеть хороший "Реал", полноценный матч. Чтобы мы почувствовали хорошие ощущения и продолжили то, что было в Бильбао. Мы говорили об этом и над этим работали.

Был ли матч с "Атлетиком" переломным моментом? Это был хороший матч. Полноценный, цельный. Теперь мы хотим продолжать. Нужно выигрывать больше матчей, чтобы быть как можно выше. В апреле-мае мы хотим находиться там, где должны", - сказал Алонсо на пресс-конференции.

Напомним, встреча "Реала" и "Сельты" состоится 7–8 декабря и начнётся в 01:00 по времени Казахстана.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!