В известном клубе раскол: футболисты подрались и спланировали "побег"

В итальянском клубе "Фиорентина" произошел громкий конфликт между футболистами команды. Об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Флавио Оньиссанти.

По информации источника, в расположении клуба произошла драка между игроками, имена которых не разглашаются.

Отмечается, что часть футболистов готовы покинуть "фиалок", они уже дали своим агентам сигнал найти им другие клубы.

"Фиорентина" провально выступает в нынешнем сезоне. Флорентийская команда не одержала еще ни одной победы в Серии А и с шестью баллами замыкает турнирную таблицу.

Ранее сообщалось, что руководство "Фиорентины" в скором времени собирается уволить главного тренера Паоло Ваноли, который месяц назад возглавил клуб.

