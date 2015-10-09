Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 22:14
 

Самородов сделал заявление о возвращении в КПЛ

  Комментарии

Поделиться
Самородов сделал заявление о возвращении в КПЛ ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов высказался о возможном возвращении в КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на Aladop.kz.

Поделиться

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов высказался о возможном возвращении в КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на Aladop.kz.

Поводом для комментария стала тема завершения карьеры, поднятая во время общения в соцсетях с блогером Маратом Достаевым.

В ходе эфира Самородову предложили вариант возвращения в Казахстан и выступлений за один из клубов КПЛ, в частности за шымкентский "Ордабасы". Однако футболист дал чётко понять, что не рассматривает подобный сценарий. По словам нападающего, его возвращение на родину возможно лишь при одном условии — если речь будет идти о завершении карьеры в родном клубе.

Самородов подчеркнул, что хотел бы закончить профессиональный путь исключительно в "Актобе" — клубе, с которым связано его футбольное становление и первые серьёзные шаги в карьере. Другие варианты продолжения карьеры в Казахстане он не рассматривает.

В текущем сезоне Максим Самородов провёл за "Ахмат" 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В грозненский клуб он перешёл летом 2024 года из "Актобе" — сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Самородов переживает спад, хотя он в топ-10 лучших дриблёров РПЛ. Что с ним произошло?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Рим   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 00:45   •   не начат
Рома
Рома
(Рим)
- : -
Комо
Комо
(Комо)
Кто победит в основное время?
Рома
Ничья
Комо
Проголосовало 110 человек

Реклама

Живи спортом!