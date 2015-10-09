Самородов сделал заявление о возвращении в КПЛ

Нападающий сборной Казахстана и грозненского "Ахмата" Максим Самородов высказался о возможном возвращении в КПЛ, передают Vesti.kz со ссылкой на Aladop.kz.

Поводом для комментария стала тема завершения карьеры, поднятая во время общения в соцсетях с блогером Маратом Достаевым.

В ходе эфира Самородову предложили вариант возвращения в Казахстан и выступлений за один из клубов КПЛ, в частности за шымкентский "Ордабасы". Однако футболист дал чётко понять, что не рассматривает подобный сценарий. По словам нападающего, его возвращение на родину возможно лишь при одном условии — если речь будет идти о завершении карьеры в родном клубе.

Самородов подчеркнул, что хотел бы закончить профессиональный путь исключительно в "Актобе" — клубе, с которым связано его футбольное становление и первые серьёзные шаги в карьере. Другие варианты продолжения карьеры в Казахстане он не рассматривает.

В текущем сезоне Максим Самородов провёл за "Ахмат" 22 матча во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. В грозненский клуб он перешёл летом 2024 года из "Актобе" — сумма трансфера составила 1 миллион евро.

Самородов переживает спад, хотя он в топ-10 лучших дриблёров РПЛ. Что с ним произошло?

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!