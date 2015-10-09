Самородов переживает спад, хотя он в топ-10 лучших дриблёров РПЛ. Что с ним произошло?

Казахстанец Максим Самородов показал не самую впечатляющую игру в первой половине сезона в российской премьер-лиге (РПЛ). Корреспондент Vesti.kz рассказывает о статистических показателях 23-летнего нападающего в составе "Ахмата".

С начала сезоне уроженец Актобе принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых забил два гола и сделал один ассист, плюс у него пять игр в Кубке России, но без голевых действий. Некоторые порталы дают статистику, что в РПЛ у Максима не 2+1, а 2+4, однако это некорретные данные, которые включают в ассисты заработанные пенальти и добивания партнёров после его ударов.

Первый сезон за "Ахмат" Самородов начал результативнее

Нападающий стал игроком "Ахмата" летом 2024 года, перейдя туда из казахстанского "Актобе". Одним из главных инициаторов его трансфера был бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев, который тогда возглавлял грозненцев.

Но уже к сентябрю была первая тренерская перестановка, однако результативность Максима не пострадала, ведь он начал забивать и отдавать уже при Сергее Ташуеве. К концу 2024 года у казахстанца было 12 матчей в РПЛ со статистикой 2+2, а также пять игр в Кубке России с двумя голами.

То есть, если сравнить два одинаковых отрезка в 2024 и 2025 годы, то у Самородова зафиксирован регресс: 4+2 в 17 матчах в прошлом году против 2+1 в 22 матчах в этом году. При Ташуеве казахстанец забил восемь голов в 29 матчах во всех турнирах, а вот при нынешнем рулевом Станиславе Черчесове, тоже в прошлом работавшем в сборной Казахстана, у него всего два точных удара в 18 встречах...

Самородов - в топ-10 дриблёров РПЛ, но есть и минусы

Давайте начнём с того, что Максим забил всего два гола за 18 туров, и он отстаёт от самых забивных игроков "Ахмата", коими являются Эгаш Касинтура (6), Георгий Мелкадзе (4) и Брайан Мансилья (3). Но если в списке бомбардиров грозненцев он четвёртый, то по статистике xG (ожидаемые голы) - только седьмой.

С одной стороны, это говорит о том, что Самородов - далеко не самый выделяющийся игрок в атаке "Ахмата". С другой - он хорошо реализует свои моменты, и в этом он лучше многих.

Что касается того, чтобы создавать моменты для партнёров, то в этом он тоже неплох. С четырьмя ключевыми передачами он входит в топ-3 игроков "Ахмата" по этому показателю.

В чём же Самородов силён, так это в дриблинге. На его счету 37 успешных обводок, что позволяет ему находиться на девятом месте среди всех игроков премьер-лиги. Лидером же является его товарищ по команде Лечи Садулаев (51).

Если же брать среднее время, которое требуется игрокам для одной успешной обводки, то Самородов седьмой в РПЛ. Ему хватает 31,4 минуты на один успешный дрибл. Если рассматривать только футболистов из стран СНГ, то чаще идёт успешно в обводку только его партнёр по команде Садулаев (28,4 минуты).

Первая половина сезона получилась не такой, какой хотел бы её видеть Самородов. С мая по октябрь, больше пяти месяцев, он не мог отличиться голом в официальных матчах, и давление с каждой игрой нарастало. Да и в сборной он не отличался в шести последних матчах, с мартовской игры с Лихтенштейном (4:0).

И искренне хочется, чтобы у Максима получилось найти свою игру уже после зимней паузы. Чтобы в оставшейся части сезона РПЛ у него было больше голов и результативный действий в целом.

Возможно, что не самая стабильная игра где-то была связана с мыслями о скором пополнении в семье. 10 декабря Максим впервые стал отцом, у него и супруги Анастасии родилась дочь. Не исключено, что волнение перед столь важным моментом не позволяло показывать Максиму максимум на поле. Хочется, чтобы эта приятная новость стала дополнительной мотивацией для казахстанца, и чтобы после зимней паузы он вновь начал радовать болельщиков эффективной игрой.

Добавим, что зимняя пауза в российском футболе продлится до марта. В первый день весны-2026 "Ахмат" на своём поле сыграет с московскимв рамках 19-го тура РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"©️

