Участник Лиги Европы сделал финальное предложение Кенжебеку

Вингер сборной Казахстана по футболу Галымжан Кенжебек получил финальное предложение о продолжении карьеры в Европе, передают Vesti.kz со ссылкой на Amanvibe.kz.

Интерес к футболисту проявил действующий серебряный призёр чемпионата Чехии — "Виктория" Пльзень, которая предложила игроку контракт сроком на один год.

Команда под руководством Мартина Хиски в текущем сезоне ведёт борьбу на два фронта. В национальном первенстве "Виктория" занимает четвёртое место, отставая от лидера таблицы на 13 очков, а также выступает на общем этапе Лиги Европы.

За последнее время Кенжебек закрепился в статусе одного из ключевых игроков атакующей линии сборной Казахстана. В октябре он ярко проявил себя в отборе к чемпионату мира-2026: в матче с Лихтенштейном вингер оформил дубль, внеся весомый вклад в разгромную победу со счётом 4:0. А в заключительном туре квалификации Галымжан помог национальной команде добиться сенсационного результата, сыграв вничью с лидером группы — сборной Бельгии (1:1).

На клубном уровне футболист также демонстрировал высокую результативность. В рамках казахстанской премьер-лиги он провёл 11 матчей, забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи. Текущая трансферная стоимость Кенжебека оценивается в 600 тысяч евро, что составляет около 363,5 миллиона тенге.

Отметим, что "Виктория" Пльзень является шестикратным чемпионом Чехии, что подчёркивает статус клуба, сделавшего финальное предложение казахстанскому полузащитнику.

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!