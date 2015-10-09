Хусанов узнал хорошие новости после победы "Ман Сити" 3:0 в АПЛ

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола даст шанс игрокам ротации в следующей игре против "Брентфорда" в рамках четвертьфинала Кубка английской лиги, передают Vesti.kz со ссылкой на Sportsmole.

Гвардиола даст шанс талантам "Сити"

В последние недели наставник "горожан" в основном придерживался стабильного стартового состава — тактика, которая принесла плоды в виде пятиматчевой победной серии команды во всех турнирах.

Пятая и последняя из этих побед была одержана накануне — "Сити" разгромил "Кристал Пэлас" на выезде со счётом 3:0 в рамках английской премьер-лиги (АПЛ).

В следующей игре, по данным источника, ожидается большая ротация во всех линиях, в том числе и в обороне. Шанс проявить себя могут получить алжирец Райан Аит-Нури, нидерландец Натан Аке, узбекистанец Абдукодир Хусанов, а также англичане Рико Льюис и второй вратарь команды Джеймс Траффорд.

Ориентировочный состав "Манчестер Сити":

Траффорд;

Льюис,

Хусанов,

Аке,

Аит-Нури;

Рейндерс,

Силва;

Бобб,

Шерки,

Савиньо;

Мармуш.

Хусанов потерял место в составе "Сити"

Стоит отметить, что защитник сборной Узбекистана не играл за клуб с 26 ноября - тогда он вышел на матч общего этапа Лиги чемпионов против леверкузенского "Байера" (0:2).

В АПЛ он появлялся на поле и вовсе 21 сентября в матче против лондонского "Арсенала" (1:1), но был заменён в перерыве из-за повреждения голеностопа. С тех пор узбекистанец потерял место в составе. Однако 18 декабря, по данным британских СМИ, ожидается его возвращение на поле.

Гвардиола получил предложение по Хусанову после победы 5:4 в АПЛ

