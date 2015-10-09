Матч "Ман Сити" без Хусанова в АПЛ завершился тремя голами

В рамках 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Кристал Пэлас" на своём поле уступил "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы уверенно довела встречу до победы, забив три безответных мяча, передают Vesti.kz.

Счёт был открыт на 41-й минуте — норвежский форвард Эрлинг Холанд воспользовался своим моментом и точно пробил головой, отправив мяч в сетку ворот хозяев. После перерыва "горожане" продолжили контролировать ход встречи, а на 69-й минуте преимущество гостей удвоил английский полузащитник Фил Фоден, хладнокровно завершив атаку точным ударом. Точку в матче поставил всё тот же Холанд: на 88-й минуте 25-летний нападающий реализовал пенальти и оформил дубль.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вновь остался в запасе "Манчестер Сити" и на поле так и не появился.

После этой победы подопечные Гвардиолы набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего лондонского "Арсенала" на два балла. "Кристал Пэлас", в свою очередь, с 26 очками сохраняет за собой пятую строчку чемпионата.

