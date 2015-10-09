Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 20:59
 

Матч "Ман Сити" без Хусанова в АПЛ завершился тремя голами

  Комментарии

Матч "Ман Сити" без Хусанова в АПЛ завершился тремя голами 16-й тур АПЛ-2025/26, "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити". ©ФК "Манчестер Сити"

В рамках 16-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский "Кристал Пэлас" на своём поле уступил "Манчестер Сити". Команда Хосепа Гвардиолы уверенно довела встречу до победы, забив три безответных мяча, передают Vesti.kz.

Счёт был открыт на 41-й минуте — норвежский форвард Эрлинг Холанд воспользовался своим моментом и точно пробил головой, отправив мяч в сетку ворот хозяев. После перерыва "горожане" продолжили контролировать ход встречи, а на 69-й минуте преимущество гостей удвоил английский полузащитник Фил Фоден, хладнокровно завершив атаку точным ударом. Точку в матче поставил всё тот же Холанд: на 88-й минуте 25-летний нападающий реализовал пенальти и оформил дубль.

Отметим, что защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов вновь остался в запасе "Манчестер Сити" и на поле так и не появился.

После этой победы подопечные Гвардиолы набрали 34 очка и занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего лондонского "Арсенала" на два балла. "Кристал Пэлас", в свою очередь, с 26 очками сохраняет за собой пятую строчку чемпионата.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 16 11 3 2 30-10 36
2 Манчестер Сити 16 11 1 4 38-16 34
3 Астон Вилла 16 10 3 3 25-17 33
4 Челси 16 8 4 4 27-15 28
5 Кристал Пэлас 16 7 5 4 20-15 26
6 Ливерпуль 16 8 2 6 26-24 26
7 Сандерленд 16 7 5 4 19-17 26
8 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
9 Эвертон 16 7 3 6 18-19 24
10 Брайтон энд Хов Альбион 16 6 5 5 25-23 23
11 Тоттенхэм Хотспур 16 6 4 6 25-21 22
12 Ньюкасл Юнайтед 16 6 4 6 21-20 22
13 Фулхэм 16 6 2 8 23-26 20
14 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
15 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
16 Ноттингем Форест 16 5 3 8 17-25 18
17 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
18 Вест Хэм Юнайтед 16 3 4 9 19-32 13
19 Бернли 16 3 1 12 18-33 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 16 0 2 14 9-35 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Манчестер   •   Регулярный чемпионат, мужчины
16 декабря 01:00   •   не начат
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
(Манчестер)
- : -
Борнмут
Борнмут
(Борнмут)
Кто победит в основное время?
Манчестер Юнайтед
Ничья
Борнмут
Проголосовало 4 человек

